2009-2019: il fantastico decennio d’oro di Ucci-Ussi e della Peugeot

Nel CIR 2010 vince quattro delle otto gare valide: Mille Miglia, San Marino, Friuli e Sanremo laureandosi campione per la quinta volta. L’ano di grazia 2011 lo vede per il terzo anno consecutivo al volante della 207 super2000: Ucci si supera vincendo addirittura 7 delle 8 gare in calendario e per la sesta volta si fregia del titolo tricolore. Nella stagione 2012 Ucci-Ussi e la 207 S2000 s’impongono con soli (si fa per dire) quattro primi posti assoluti e si aggiudicano così per la settima volta il CIR con una gara di anticipo. Ucci diventa anche il pilota più titolato nella storia del rallismo italiano. Il 2013 è il classico anno di transizione in attesa della nuova R5. Poalo e Anna corrono infatti con la nuova nata di casa Peugeot, la 208 R2. IL titolo va ad Umberto Scandola. Ma l’anno dopo, nel 2014, alla guida della nuova e performante 208 T16 R5 arriva quasi scontato l’ottavo titolo assoluto, il sesto titolo Costruttori per la Peugeot. Nel 2015 con la 208 T16 vittoria nel CIR e per Ucci è anche il nono titolo. L’anno dopo nel 2016 Ucci-Ussi devono accontentarsi del secondo posto. La spunta Basso dopo un finale palpitante. Il campionato 2017 regala alla coppia d’oro del rally nostrano il decimo titolo tricolore e a Peugeot ancora una volta quello costruttori. Infine il 2018, roba di pochi mesi fa: Paolo Andreucci e Anna Andreussi con la loro Peugeot 208 T16, seppur ormai una macchina che mostra il segno del tempo, sono campioni Italiani e per il pilota garfagnino è addirittura il titolo numero 11. Fantastico.