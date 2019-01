Amore & Vita ingaggia Marco Tizza: atleta completo e costante

Come anticipato, in termini di risultati il 2018 di Tizza è stato a dir poco sensazionale. Oltre alle belle performance in gare World Tour come la Milano – Sanremo ed il Giro di Lombardia, va ricordato il 2° ed il 4°posto ad una gara 2.HC come la Vuelta Burgos in Spagna; poi, un ennesimo 2° posto alla Volta Limburg Classic (NED 1.1); un 3° al Trofeo Matteotti (ITA 1.1); un 5° al Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini (ITA 1.1); ed un 9° alMemorial Marco Pantani (ITA 1.1).

di Guido Casotti - casotti@noitv.it