Andrea Pacitto (Virtus Lucca) si esalta sui 60hs in Austria col nuovo record

Nella gara suddetta Pacitto si è piazzato al quinto posto. E’ il primo partendo in alto. Per la cronaca la vittoria è andata a Lorenzo Perini che ha staccato anche il minimo per i campionati europei indoor di Glasgow. Certamente un bel viatico per l’atleta di San Benedetto del Tronto in vista di un 2019 che lo vedrà sicuramente tra i punti di forza della Virtus CR Lucca del DT Matteo Martinelli.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it