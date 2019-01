Cala le reti in porto: viareggino multato

I militari sono immediatamente intervenuti con il gommone GC A78, interrompendo sul nascere l’operazione illecita, potenzialmente pericolosa per la sicurezza della navigazione e portuale oltre che per l’ambiente marino.

Sono state recuperate due reti da posta ancora prive di pescato – lunghe in tutto circa 100 metri – posizionate senza alcuna segnalazione in due differenti aree delle Darsene Italia e Toscana, nelle vicinanze delle imbarcazioni all’ormeggio.

Per il pescatore, peraltro senza licenza, è scattato un verbale da 1.000 euro per pesca abusiva ed in zona vietata, oltre al sequestro delle attrezzature utilizzate.

di Redazione