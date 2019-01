Evento internazionale Unesco a Lucca; riconoscimento al Prefetto Simonetti

Il Presidente del Club Raffaello Nardi ha consegnato il Riconoscimento di membro benemerito al Prefetto Maria Laura Simonetti “Per la sensibilità nell’esercizio delle funzioni relative alla sicurezza, alla protezione civile e alla gestione delle emergenze, a garanzia della costruzione di una società più giusta e, come tale, più pronta alla realizzazione di una vera pace, così come sancito nell’atto costitutivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza, la Cultura, la Comunicazione firmato a Londra il 16 Novembre 1945”.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it