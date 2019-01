Paolo Andreucci lascia il CIR; Ucci diventa coach e testimonial della Peugeot

Probabilmente con Anna Andreussi al suoi fianco disputerà delle gare-spot che sceglierà di volta in volta e lavorerà al lancio della nuova Peugeot 208 Turbo che arriverà nel 2020. Alla soglia dei 54 anni, che compirà in aprile, il grande campione garfagnino ha vinto 11 titoli tricolore e in questi lunghi anni ha avuto tifosi che lo hanno amato e osannato: dalle Alpi alla Sicilia. Inoltre Paolo avrà anche il ruolo di direttore del nuovo centro tecnico federale del Ciocco. Insomma, non lo vedremo più combattere per il campionato ma la sua presenza e la sua figura con tanta classe ed esperienza saranno ancora parte integrante di quello che è il suo mondo, il rally.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it