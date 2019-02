Allerta meteo, scuole chiuse domani a Lucca

A seguito della nota ricevuta alle 18:10 dalla Provincia di Lucca che dà conto della riunione convocata dalla Regione Toscana questo pomeriggio per seguire l’evolversi dell’allerta arancione valida dalle ore 14:00 di oggi fino alle 20 di domani 2 febbraio, è emerso che i fenomeni attesi saranno particolarmente rilevanti e che sussistono alcuni aspetti critici aggiuntivi: il completo scioglimento delle nevi, il carattere persistente delle precipitazioni piovose ed il passaggio di un secondo fronte di perturbazione che seguirà quello in transito. È atteso quindi un innalzamento idrometrico importante sul fiume Serchio. Pertanto il sindaco Alessandro Tambellini ha firmato un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale per domani sabato 2 febbraio.

di Redazione