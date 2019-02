Dopo l’exploit ottenuto nel comune capoluogo, il movimento Casapound si prepara a partecipare alle prossime elezioni amministrative in provincia di Lucca con proprie liste e candidati. Il riferimento è soprattutto ai comuni di Massaorosa, Capannori e Barga, realta’ ritenute importanti per cercare di cancellare gli scarsi risultati ottenuti all’ultima tornata in Abruzzo.

di Redazione