Getta il microfono e si sdraia per protesta: caos in Consiglio comunale

In particolare l’opposizione ha contestato alla maggioranza la procedura di votazione, chiedevano un voto per ogni emendamento, minacciando di rivolgersi ai carabinieri. Il consigliere De Stefano, che aveva dichiarato inizialmente il proprio voto a favore del nuovo regolamento, ha inscenato la protesta.

Le forze di opposizione hanno inoltre chiamato in aula i Carabinieri per denunciare che “non sono stati permessi il confronto, la motivazione e la discussione di ogni singola osservazione, non e’ stata permessa un’esposizione ed una discussione trasparente e completa degli atti che andavano in votazione.” Accuse respinte dalla maggioranza e dal sindaco Del Ghingaro.

Il Consiglio comunale alla fine ha approvato le controdeduzioni a 267 (delle 404) osservazioni al Regolamento Urbanistico: l’atto è arrivato in approvazione a distanza di un anno da quando sono stati assegnati gli incarichi per la sua redazione e a sei mesi circa dalla sua adozione in Consiglio comunale.

Il lavoro del Consiglio non è ovviamente finito ma continuerà in una nuova seduta con l’ulteriore votazione delle altre controdeduzioni residue. Dopodiché il lavoro sarà concluso e dovrà essere inviato alla Regione Toscana per la Conferenza Paesaggistica. Svolta la Conferenza Paesaggistica la Regione rimanderà tutto al Consiglio comunale che dovrà approvare con voto finale la delibera.

di Redazione