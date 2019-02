Il Carnevale scalda i motori: meno otto al via

Quella Regione che anche quest’anno ha contribuito con uno stanziamento straordinario di un milione di euro, vitale per le casse dei Burlamacco. L’edizione tutta al femminile, dedicata alle donne, vedrà oltre a Carla Fracci, madrina dell’apertura, molte altre figure del mondo della cultura arrivare a Viareggio, per un evento sempre più formato famiglia.

146 anni compie il Carnevale, ma non li sente affatto. Almeno stando ai numeri del gradimento snocciolati dalla Fondazione: attraverso i social e le televisioni lo seguono e l’apprezzano in 32 milioni, con un’età media che si concentra tra i 35 e i 45 anni. In quasi 38 milioni lo conoscono e a ventisei milioni di euro ammonta l’indotto che genera.

Intanto in Cittadella sono giorni frenetici per terminare in tempo le 31 costruzioni in gara, tra carri e maschere, che saranno giudicati da ben 50 giurati. I nomi? Top secret, naturalmente. Saranno svelati sono a edizione conclusa.

di Redazione