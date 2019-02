Viareggio Cup: anche il Viareggio 2014 in gara

Il posto dell’Everton verrà preso dai danesi del Nordsjaelland (nel girone 2 che comprende anche Empoli, Ascoli e United Youth Soccer Stars), quello dell’América de Cali dal Viareggio (Serie D), società che proprio nel 2019 festeggia i suoi primi cento anni di vita: inserito girone 3, se la vedrà con Bologna, Bruges (Belgio) e Ternana.

«La partecipazione del Viareggio – ha sottolineato il presidente del Centro Giovani Calciatori, Alessandro Palagi – è il frutto dell’impegno dell’amministrazione comunale, in particolar modo del sindaco Giorgio Del Ghingaro e dei vertici della Lega Nazionale Dilettanti, divisione serie D, che hanno accolto la proposta del Comune, nonostante la presenza della Rappresentativa di Serie D. Crediamo che la nuova dirigenza del club bianconero possa essere soddisfatta per il debutto alla Viareggio Cup».

«Cercheremo di onorare con il massimo impegno questa partecipazione ad un torneo conosciuto in tutto il mondo: i nostri ragazzi hanno assicurato che ce la metteranno tutta per dimostrare di essere in grado di competere con formazioni professionistiche», ha detto il general manager del club toscano Tommaso Volpi.

di Redazione