Bullismo, è boom in Toscana: +20% nel 2018

Presenti il Prefetto di Lucca Simonetti, il Provveditore Donatella Buonriposi e il Procuratore di Lucca Pietro Suchan, insieme ad autorevoli esponenti delle forze dell’ordine. Un fenomeno purtroppo in crescita del 20% rispetto al 2017. Un’emergenza educativa viene definita la tendenza ormai tristemente diffusa a prendere di mira compagni di scuola, in classe o sui social, con comportamenti aggressivi o minatori.

L’introduzione delle leggi sul cyberbullismo degli ultimi anni da sola non basta. Occorrono politiche educative, come emerso dal Salone dell’Annunziata. Nelle scuole e nelle famiglie, fondamentali per questo percorso.

di Redazione