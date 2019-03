Campionati Italiani di Cross a Torino, grandi speranze per gli atleti lucchesi

il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde è chiamato a un ruolo da protagonista tra le società italiane. Appuntamento-clou domenica mattina nel cross corto dove la società garfagnina schiererà Andrea Cavallini, Erica Togneri e Alessandro Patrucco; subito a seguire, ci sarà la gara assoluta sui dieci chilometri, con il quintetto formato da Paul Tiongik, Alessio Terrasi, Alessandro Brancato, Giacomo Verona ed Emanuele Fadda. La squadra del presidente Graziano Poli punta a migliorare il nono posto dello scorso anno e ne ha tutte le possibilità. con la compagine otto volte campione regionale di corsa campestre.

In lizza anche la Virtus con la squadra Allievi composta per buona parte da atleti al primo anno di categoria (Tommaso Giannini, Ludovico Barsanti Tambellini, Filippo Sodini, Paolo Marsili). Al via anche la squadra maschile assoluta con Daniele Del Nista, Paolo Meossi, Filippo Ceccarelli, Francesco Giannecchini e Francesco Giannotti). A livello individuale in lizza Walter Fauci, Ginevra Giannotti, Anna Lucarotti.,Matilde Caporale e Chiara Solinas. Emma Puccetti. Indosserà invece la maglia della rappresentativa Toscana in virtù della bellissima vittoria individuale nella fase regionale, in cui ha conquistato la medaglia d’oro e il titolo di campionessa Toscana di categoria.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it