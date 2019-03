Ex campo rom ancora da bonificare: il caso in Regione

La denuncia arriva dal gruppo della Lega che, dopo un sopralluogo di alcune settimane fa, porta il caso all’attenzione della Regione Toscana. Fu la relazione dell’ufficio igiene della Asl allora a dichiarare inabitabile il sito e bisognoso di bonifica urgente, come ricorda la capogruppo del Carroccio Elisa Montemagni. “Ad oggi sussistono le medesime situazioni di degrado e inquinamento ambientale, aggravate da nuovi conferimenti abusivi – spiega l’esponente leghista – il che risulta doppiamente grave se si considera che il tutto ricade in una zona che dovrebbe essere protetta in quanto parco naturale.”

La Lega presentarà una mozione in Consiglio regionale che impegni la Giunta ad ad attivarsi per la bonifica nei confronti degli Enti preposti in tempi brevi, chiedendo inoltre chiarimenti sulle responsabilità dei mancati interventi fino ad oggi.

di Redazione