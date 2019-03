In estate il via ai lavori tanto attesi al quartiere Lenci

Gli interventi, da ben due milioni di euro stanziati nel piano delle manutezioni annuali della Regione Toscana, dovevano partire lo scorso autunno. Ma si sono bruscamente bloccati per dei pagamenti arretrati non versati dal Comune di Viareggio, e daaltri Comuni della Lucchesia, nelle casse di Erp, l’ente provinciale per la residenza popolare.

Novità in vista anche per gli appartamenti del quartiere Fontanini, sempre al Varignano, alle prese da molti anni con problemi di umidità e muffa dovute alle gravi infiltrazioni dal tetto. Una disagio profondo che nel mese di dicembre avevano portato gli inquilini a protestare in municipio.

di Redazione