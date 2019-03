Nautica, al via la nona edizione di Yare

Inizia domani, mercoledì 20 marzo, la nona edizione di YARE, uno degli appuntamenti internazionali più attesi nel mondo dello yachting industry e del refit.

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno con presenze record da parte di imprese e comandanti, confermate anche per questa edizione in apertura, la manifestazione torna a Viareggio da mercoledì 20 a sabato 23 marzo con i suoi appuntamenti unici che si terranno al centro congressi Principino, quest’anno quartiere generale dell’evento, sede del Superyacht Captains’ Forum, appuntamento internazionale sullo stato del comparto con workshop tematici organizzato dal media partner The Superyacht Group e i B2C- MEET THE CAPTAIN, collaudato e apprezzato format di incontri tra comandanti e imprese. Non solo. Perché anche per questa edizione YARE offrirà ai comandanti e alle imprese ospiti un programma ricco di iniziative, visite, momenti conviviali e attività sportive che coinvolgeranno anche la città di Lucca e il territorio della Versilia.

Tour dei distretti e Welcome Party by Lürssen

Il primo appuntamento per i cento comandanti sarà proprio mercoledì 20 marzo con lo Yachting District Tour, la visita dei cantieri navali dei distretti della Toscana e della Liguria. Tra le tappe, Pisa al cantiere Seven Stars Marina & Shipyard a Pisa, i cantieri Lusben di Livorno e Fincantieri a La Spezia. Il primo giorno di YARE terminerà con il Welcome Party offerto da Lürssen al Beach Club Versilia, uno degli stabilimenti balneari più belli e moderni della riviera apuo-versiliese.

Superyacht Captains’ Forum, The “Passarelle Pitch” Captains Den e Gala Dinner

Giovedì 21 marzo, YARE entra nel vivo con il Superyacht Captains’ Forum al centro congressi Principino, storica e suggestiva perla architettonica della Passeggiata di Viareggio completamente restaurata di recente.

Quest’anno all’interno del forum, è stata introdotta anche una novità: la “Passarelle Pitch” Captains Den. Un gruppo di aziende selezionate che partecipano a YARE sono state invitate a presentare prodotti e servizi che devono avere come qualità quelle di essere innovativi e originali. Una giuria di comandanti premierà, alla fine, il progetto migliore

Nel corso della giornata, ci sarà poi uno spazio che consentirà agli ospiti di gettare un ulteriore sguardo verso il futuro della nautica con “ISYL – Training for yachting future professional”, un momento di confronto sul tema delle giovani professionalità del mare, dove verranno consegnati i diplomi ai ragazzi della Fondazione ISYL che hanno terminato il loro percorso di studi.

Questa ricca giornata di appuntamenti e incontri si concluderà con la Gala Dinner al Real Collegio di Lucca, un edificio risalente al VI secolo già sede dell’antico convento della basilica di San Frediano. Tra queste mura ricche di storia, si ritroveranno i 400 ospiti, tra musica e spettacoli e degustazioni di prodotti tipici del territorio. La serata è sostenuta grazie all’impegno della Camera di Commercio di Lucca e di Lucca Promos, società per l’internazionalizzazione delle imprese della provincia e curatrice della campagna di marketing territoriale “The Lands of Giacomo Puccini”.

B2C – Meet the Captain e Captains’ Night

Venerdì 22 marzo appuntamento con un altro evento clou di YARE: il B2C – Meet the Captain. Il format molto apprezzato dai partecipanti che consente ai comandanti e alle imprese, grazie a un’innovativa app, di confrontarsi direttamente – secondo le rispettive esigenze – per scegliere e offrire la soluzione migliore per il refitting della propria barca. La giornata di business si concluderà con la Captains’ Night, un momento di svago e divertimento riservato ai comandanti offerto dai cantieri NCA Refit Shipyard nel loro NCA Village a Marina di Carrara.

Enjoy YARE

La nona edizione di YARE chiude con un appuntamento all’insegna dello sport. La mattina di sabato 23 marzo, infatti, i comandanti saranno ospiti del Versilia Golf Resort di Pietrasanta per una session di golf dedicata sia ai principianti che ai giocatori avanzati. Infine, un aperitivo prima della partenza con brindisi di arrivederci al prossimo anno.

YARE è sponsorizzato da Lürssen, Boero, Jotun, Felice Maritime Consulting and Yacht Management, Italia Super Yacht, Porto Mirabello e Orbis Yacht, NCA Refit, Lusben e Fincantieri

È supportato da: Ucina – Confindustria Nautica, Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, Camera di Commercio Lucca e Lucca Promos.

Gode del patrocinio di SYBAss, Ucina – Confindustria Nautica, Nautica Italiana, Sezione Yacht Federagenti Italia, delle associazioni di comandanti nazionali e internazionali Italian Yachtmasters e Pya e delle istituzioni locali Comune Viareggio, Comune di Lucca e Provincia Lucca. Media partner internazionale: The Superyacht Group. Mediapartner: Nautica Report, Superyacht Radio, Superyachtdigest, The World of Yachts and Boats e Yachting Pages.

di Redazione