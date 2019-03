Nautica: cresce il mercato del refit

La nona edizione della rassegna internazionale focalizzata sul refit e su tutti gli aspetti del mercato post vendita vedrà la partecipazione di comandanti, chief engineers e yacht manager che rappresentano armatori e cantieri provenienti da tutto il mondo e imprese produttrici e fornitrici di servizi italiane e estere.

Il refit per la nautica viareggina e toscana è un settore da anni trainante per l’indotto economico. Gli armatori che acquistano le imbarcazioni di lusso tornano in Darsena per la manutenzione. Un settore in crescita con un fatturato di circa 240 milioni di euro (fonte Ucina) nel comparto globale dell’industria nautica con un investimento medio su uno yacht di 30mt pari a 350 mila euro/anno e punte di 1 milione di euro investito dall’armatore a quinquennio.

Gli investimenti crescenti sulla manutenzione estetica e tecnica – fattori di aumento del valore di un superyacht – sottolineano la sempre maggiore necessità di relazione delle aziende con chi gestisce (comandante/yacht manager) la barca che cresce per dimensioni e complessità di gestione.

YARE, organizzato da NAVIGO società per l’innovazione e lo sviluppo della nautica, continua ad essere l’unico appuntamento del mondo dello yachting di confronto e di sviluppo del business tra workshop ed eventi di networking.

Il Principino di Viareggio ospiterà The Superyacht Captains Forum: circa 500 addetti ai lavori presenti per analizzare i dati in una prospettiva internazionale nel contesto di una ripresa significativa e consolidata e di risveglio del mercato italiano e europeo. A Yare torneranno anche i B2C Meet the Captain: le imprese si presenteranno faccia a faccia con i cento comandanti.

Anche per questa edizione, YARE sarà un evento ricco e avvincente con visite per i comandanti nei distretti dello yachting ed un programma particolare di attività sociali e di scoperta del territorio toscano, sede di uno dei più importanti distretti nautici al mondo.

di Redazione