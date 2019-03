Renza Castelli protagonista al teatro di Pietrasanta per la festa della donna

Sarà una serata di grande musica, ma anche di grandi temi e forti emozioni. In occasione della Festa della Donna, la Fondazione Versiliana in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale di Pietrasanta ha voluto dar vita ad un evento speciale, ad ingresso libero, che si preannuncia carico di suggestioni. Sarà infatti una serata-concerto in omaggio alle donne, all’amore e alla grande coerenza che contraddistingue le donne nel manifestare l’amore, ma al tempo stesso sarà anche un omaggio che Fondazione Versiliana e Comune hanno voluto realizzare per celebrare uno dei migliori talenti di Pietrasanta, ovvero la giovane cantante Renza Castelli, che grazie alla sua fresca eleganza e alla sua voce seducente, è riuscita a mettersi in evidenza nell’ultima edizione di X Factor nella squadra di Fedez.

Renza Castelli sarà infatti la protagonista della serata-concerto, in programma al Teatro Comunale di Pietrasanta venerdì 8 marzo alle ore 21 (ingresso libero fino a esaurimento posti) che la vedrà raccontarsi nel suo ruolo di donna e artista, ma soprattutto esibirsi in una selezione di brani d’amore tra i più celebri e intensi della canzone italiana e internazionale; quei brani tra cui “Lacostruzione di un amore” di Ivano Fossati e “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco di cui Renza Castelli ha saputo dare un’interpretazione particolarmente suggestiva ed emozionante e che l’hanno vista brillare sul palco del contest più seguito d’Italia.

Canzoni e …. lettere d’amore: il palco del Teatro Comunale di Pietrasanta accoglierà per l’occasione anche un ospite d’eccezione, Renato Raimo,autore, regista e attore tra i più amati d’Italia, da sempre molto impegnato per la Toscana, sua terra d’adozione e testimonial per la campagna 2019 dei“Luoghi del Cuore” del Fai – Fondo Ambiente Italiano.

Raimo, che sarà protagonista insieme a Isabella Turso dell’ultimo spettacolo in cartellone al Teatro Comunale di Pietrasanta dal titolo “Spogliati nel Tempo” per la stagione promossa dalla Fondazione Versiliana, darà voce ad una preziosa raccolta di lettere d’amore scritte dai più grandi letterati del passato e racconterà come nel tempo è cambiato il modo di dire “ti amo” da Mozart a Whatsapp.

