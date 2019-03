Sicurezza idraulica, Consorzio di bonifica al lavoro

Conciliare la sicurezza idraulica con il rispetto dell’ambiente. Il consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord ha commissionato uno studio all’università di Firenze che sarà presentato il 9 marzo a Villa Borbone. Quanto incide la presenza della vegetazione negli alvei dei corsi d’acqua sul deflusso e quindi sulla sicurezza. E quali accorgimenti possono essere assunti, durante i lavori di manutenzione, per salvaguardare al massimo la flora e la fauna che vive e si riproduce lungo i fiumi e i canali. Su queste problematiche l’ente consortile ha avviato la collaborazione con il dipartimento di scienze e tecnologie agrarie. L’obiettivo, è quello di tenere insieme questi impegni, sulla base di uno studio scientifico che, per la prima volta, prende in analisi i canali di bonifica, corsi d’acqua nelle zone pianeggianti, in cui il deflusso è particolarmente lento.

di Redazione