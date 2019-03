Torna la classica Coppa Cei; Allievi ed Esordienti di scena a Monte S. Quirico

Nel pomeriggio con partenza alle 15 prendera’ il via la classica Coppa Giuseppe Cei giunta quest’anno alla 69esima edizione. Al via delle gare molti atleti provenienti da numerose regioni italiane, dalla Sicilia con Andrea Alfio Bruno che nel 2018 e’ stato il miglior Allievo Italiano fra gli atleti del primo anno, al Friuli Venezia Giulia col promettente Daniel Skerl fino al Piemonte con una Rappresentativa dei migliori atleti regionali oltre alle regioni limitrofe, Liguria, Emilia Romagna, Umbria e a tutti i migliori corridori toscani.

Grande attesa per la gara Esordienti del secondo anno in cui gareggerà’ Edoardo Cipollini che dovrà’ vedersela fra gli altri con i fortissimi atleti del Pedale Ossolano: Myles Corey Porcelli, Christian Donatelli ed Edoardo Rubino. Se quest’anno e’ stato possibile organizzare come avvenne nel 2018 la giornata azzurra con tre gare in programma il merito va alla ditta Angelo Impianti Group che e’ stata indispensabile nel supportare gli organizzatori della Societa’ Sportiva Giuseppe Cei. La Coppa Giuseppe Cei e’ stata da quest’anno inserita fra le quattro competizioni Hors Category del Trofeo Tuttobici 2019, gare che assegnano un punteggio doppio rispetto alle altre e che al termine della

stagione eleggono il miglior Allievo dell’anno.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it