Tre rugbiste lucchesi in bella evidenza nelle selezioni regionali giovanili

Le selezioni regionali di Toscana, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto sono scese in campo sfidandosi in un bellissimo torneo delle catogorie Under 14, 16 e 18. Anche il Rugby Lucca presente con tre atlete: Irene Campogiani per l’Under 18, Giulia Sodini e Lorenza Cavallini per l’Under 16. Ma le giovani del Rugby Lucca non finiscono qui: oltre alle tre già citate, Lucca si distingue in Toscana per avere un buon numero di giocatrici nelle Under.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it