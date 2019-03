Turismo: trend positivo per i dati provinciali +0,96% nel 2018

Turismo in crescita nella provincia di Lucca dove per quanto riguarda il numero delle persone si evidenzia un aumento dall’anno 2017 all’anno 2018 dello 0,96% passando da 1.033.319 a 1.043.227 sia nelle strutture alberghiere che in quelle extra-alberghiere. Analizzando i dati si evidenzia che l’aumento è dovuto principalmente ai viaggiatori stranieri +2,44% (strutture alberghiere e extra-alberghiere) mentre si registra un leggero calo degli arrivi degli italiani – 0,24% soprattutto nelle strutture alberghiere dato connesso con il principale problema dell’economia nazionale Italiana: la mancata ripresa dei consumi interni. I dati del 2018 sono stati presentati venerdì mattina a Palazzo Orsetti nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte l’assessore al turismo Stefano Ragghianti, il vicesindaco e assessore alle finanze Giovanni Lemucchi, la funzionaria dell’Unità operativa Sport e Turismo Laura Goracci e il responsabile del contrasto all’evasione e elusione fiscale dell’Unità operativa Tributi del comune Riccardo Del Dotto.

Inoltre nel corso del 2018 le iniziative miranti all’emersione delle attività di ricettività turistica e di contrasto alle irregolarità hanno portato ad un significativo incremento delle strutture regolarmente registrate e dell’imposta di soggiorno raccolta. Dall’inizio del 2019, nell’ambito del progetto per il contrasto all’evasione fiscale “Jalapeno”, sostenuto dalla Regione Toscana, è stata avviata una specifica linea d’azione per il contrasto all’abusivismo ricettivo turistico, basato sull’analisi massiva dell’offerta turistica presente sul web.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it