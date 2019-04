Gioco d’azzardo: come uscire dalla dipendenza?

Eppure solo dal 2017 la ludopatia, la dipendenza dal gioco, è riconosciuta come malattia in carico al servizio sanitario regionale nei livelli essenziali di assistenza.

Nel 2018 nella Asl Toscana Nord Ovest sono stati 514 i pazienti seguiti dai Serd. 61 in Versilia, 87 nella Piana di Lucca. Record nella vicina Riviera apuana con 103 casi. Da poco più di un mese la Regione Toscana ha attivato un numero verde (800 881515) per fornire consulenza di psicoterapueti e mettere gli utenti in contatto diretto con i Serd, dove un team specializzato si occupa di curare ogni forma patologica di dipendenza.

Ma come si può uscire dalla ludopatia?

di Redazione