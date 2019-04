Lucca, al via la tre giorni di Verdemura

All’inaugurazione della manifestazione, che proseguirà fino a domenica 7 aprile, erano presenti tra gli altri il sindaco Tambellini, la prefetto Simonetti e il procuratore capo a Lucca, Suchan.

La fiera mette in luce le straordinarie eccellenze vivaistiche del territorio e della Toscana: dalle realtà del distretto pistoiese, leader in Europa per la produzione di piante ornamentali, alle produzioni locali che operano in difesa della biodiversità, ai migliori produttori di piante italiani, per offrire ai visitatori un panorama a 360 gradi su quel che offre il mercato nazionale.

Tra le specie al centro di questa edizione ci sono le camelie, gli ellebori e le orchidee.

Ritorna nel programma della manifestazione la rassegna di novità librarie di giardinaggio Biblioteca verde di Primavera, che si svolge nella Cannoniera del Baluardo San Donato.

E ci sono anche le iniziative per i bambini, per avvicinarli alle pratiche di giardinaggio e alla natura e, insieme, invogliarli a scoprire la manualità.

