Raoul Haxhija campione regionale esordienti nel Taekwondo

Prosegue dunque il periodo d’oro per la società altopascese che, dopo aver conquistato il nono posto a livello nazionale battendo la concorrenza di oltre 800 società, domina anche a livello regionale. La Kin Sori Taekwondo è attiva in Toscana da oltre 15 anni e sul territorio di Altopascio e Badia Pozzeveri da 3. Una società in crescita continua che è riuscita a imporsi e farsi conoscere anche oltre i confini regionali e nazionali. Grazie alla presenza di maestri qualificati Fita (Federazione italiana taekwondo), la Kin Sori organizza corsi, agonistici e amatoriali, dai 4 anni fino alla maggior età, accogliendo maschi e femmine.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it