Annullato il Baja Nebrodi, Andrea Luchini punta forte sull’Italian Baja

Annullata la seconda prova del Baja Nebrodi in Sicilia, causa le concomitanti elezioni europee e amministrative, il campionato ripartirà da Pordenone nel week end dal 20 al 23 giugno con l’Italian Baja valido anche come prova di Coppa del Mondo. Luchini cercherà di ripetersi ai massimi livelli in una gara di indubbio fascino e di notevole difficoltà sul piano tecnico.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it