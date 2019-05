Il Sottosegretario Borgonzoni a Massaciuccoli: “Fare rete tra scavi, lago e mare”

Prima volta di un esponente del governo nella Massaciuccoli romana, tra il polo museale, l’edificio con il mosaico e le Terme dell’antica Villa dei Venulei. Il Sottosegretario è stato accolto dalla Consigliera regionale Elisa Montemagni e dal Presidente del Consiglio comunale Adolfo Del Soldato.

Un sito di interesse storico, sorto a metà anni 2000 e cresciuto negli ultimi anni, ma ancora da integrare con l’offerta naturalistica e sportiva del lago e soprattutto al turismo balneare della costa.

Il sito archeologico di Massaciuccoli è uno dei più interessanti in Toscana. In Italia – come ossevato da Borgonzoni – c’è ancora molto da fare e da investire negli scavi archeologici.

di Redazione