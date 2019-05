Internet super veloce per 13mila case camaioresi

Il comune versiliese entra nella lista delle Smart City dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica in tecnologia FTTC (Fiber to the cabinet).

Gli interventi infrastrutturali riguardanti la rete ultraveloce sono stati illustrati in Comune dal Sindaco Alessandro Del Dotto, dall’Assessore ai Lavori Pubblici e Vicesindaco Marcello Pierucci, dal Consigliere Graziano Dalle Luche e da Alessandro Bettini, Responsabile Wholesale Operations Toscana Ovest di TIM.

Il programma di cablaggio ha collegato progressivamente la quasi totalità del territorio, per una copertura pari a più di 13.000 unità immobiliari, realizzata grazie alla posa di oltre 39 chilometri di cavi in fibra ottica, che collegano 90 armadi stradali con servizi già attivi e vendibili alle centrali di Camaiore e de Il Secco-Lido di Camaiore, Capezzano Pianore, Ghivizzani, Nocchi, Casoli e Valpromaro.

Il lancio a Camaiore dei servizi in fibra ottica è il risultato dell’investimento di TIM, pari ad oltre 1 milione e 400mila euro.

