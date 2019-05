La Darsena è pronta all’invasione di yacht

Torna di scena a Viareggio la flotta del Versilia yachting Randez vous. Dal 9 al 12 maggio, il porto, nelle aree della Darsena Italia, Darsena Europa e via Coppino ospiteranno la grande nautrica tra un centinaio di barche da sogno, artigianalità e design. Tra le novità di questa terza edizione dell’evento, ideata da Nautica Italiana e organizzata da Fiera Milano , in collaborazione con il distretto tecnologico per la nautica e la portualità Toscana, anche la Banchina dell’Innovazione. Una nuova area, nella Darsena Europa, dove sarà possibile ammirare imbarcazioni dall’alto tasso tecnologico come il prototipo del drone marino Sand. La rassegna propone iniziative anche fuori salone con appuntamenti organizzati insieme agli enti locali e alle associazioni di categoria del territorio. Si comincia giovedì 9 maggio con il Vyr Night, il tradizionale party esclusivo riservato agli espositori nella splendida cornice di Pietrasanta, dove la nautica si incontra in un simbolico “rendez-vous” con l’arte. Tra le eccellenze toscane nella tre giorni della nautica di lusso, spiccano i cantieri storici di Viareggio, come il Gruppo Azimut- Benetti. Portano la sua firma i tre yacht di lusso di cento metri varati di recente per un valore di oltre un miliardo di euro.

di Redazione