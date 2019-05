Lucca, da venerdì prossimo la 3 giorni del Volontariato

Tutte sotto il titolo di “Ricucire“, riferito ai legami e alla coesione sociale. L’evento è stato presentato nella sede del Centro Nazionale per il Volontariato, dai presidente del Cnv Pier Giorgio Licheri e della Fondazione Volontariato e Partecipazione Alessandr o Bianchini, alla presenza del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e delle curatrici del Festival della Risata Erika Citti e Elisa D’Agostino.

Il Festival del Volontariato è organizzato con il sostegno di diverse realtà fra cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il Cesvot e conta sulla partecipazione di numerose realtà a livello nazionale e locale.

Tra l personalità ospiti di questa edizione, il prete fondatore e presidente della Comunità Progetto sud in Calabria Giacomo Panizza, il responsabile area nazionale di Caritas Francesco Marsico e “medico di Lampedusa” Pietro Bartolo.

In programma la consueta Staffetta della Solidarietà che partirà venerdì 10 da Lido di Camaiore e la marcia dei volontari, domenica pomeriggio. Il flashmob “ricucire col sorriso” è in programma sabato alle 13: i volontari del servizio civile con l’associazione Ridolina riempi ranno Piazza Napoleone e creeranno un ponte con il Festival della Risata che si svolge negli stessi giorni e che vedrà ospite il comico Raul Cremona. Ci sarà anche un percorso “esperienziale” di protezione civile, organizzato dal Coordinamento delle associazioni di protezione civile che sarà allestito sul lato di via Vittorio Veneto.

di Redazione