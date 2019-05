Parco: “Ciclopista alla Lecciona? Ma senza asfalto né lampioni”

A dare l’allarme sono stati alcuni cittadini, riuniti in comitato, insieme a Legambiente, che hanno promosso una biciclettata di protesta il primo maggio e raccolto quasi 2mila firme con una petizione online per “salvare la Lecciona dall’asfaltarura selvaggia.”

Il progetto è quello della ciclovia che da Ventimiglia porta a Roma, su iniziativa di Liguria, Toscana e Lazio, che in Versilia deve essere completata solo tra Viareggio e Torre del Lago. Comune di Viareggio, Parco e Regione devono concordare un tracciato. Tra questi, come conferma il Presidente del Parco Giovanni Maffei Cardellini, c’è quello tra i due vialoni, sul solco della pista sterrata già esistente e già molto utilizzata da ciclisti in estate.

“Se la scelta dovesse ricadere sulla pista già esistente tra le marine non dovranno essere utilizzate illuminazioni invasive né asfalto” – scrive in una nota Cardellini – fermo restando che dovrà essere ben mantenuta, controllata e segnalata, garantendo la regolarità della superficie e la continuità con il tracciato nel territorio di Vecchiano.

Un messaggio che rassicura gli ambientalisti. Le altre due ipotesi sono il tracciato che segue il viale dei Tigli, proposto dalla Federaziona Fiab. E quello sulla via del Balipedio, una strada di pineta oggetto di recenti interventi di taglio del bosco.

di Redazione