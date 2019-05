Plastica al bando dal primo giugno nelle spiagge della Versilia

La costa versiliese si prepara a diventare totalmente plastic free. E’ in corso in queste ore la firma del protocollo di intesa, approvato ieri dalla giunta regionale, con gli esercenti e i comuni, che metterà al bando, a partire dal primo giugno tutte, o quasi, le stoviglie monouso. Una volta smaltite le scorte, si potranno quindi acquistare solo piatti, bicchieri e cannucce biodegradabili.

Con questa decisione, la Toscana anticipa l’Europa che a Marzo aveva varato la direttiva che vieta le stoviglie in plastica per ridurre i rifiuti in mare, ma a partire dal 2021.

Intanto il comune di Viareggio sta avviando un percorso autonomo nella lotta ai rifiuti di plastica, con l’adozione di un provvedimento che scatterà il 21 giugno.

