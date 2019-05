Scandalo dei diamanti, a tutela dei clienti; rimborsare tutto e subito

E’ il tema dello sciopero proclamato dal Gruppo Banco BPM della Toscana per l’intera giornata. Se n’è parlato nel corso di una conferenza stampa tenutasi venerdì mattina presso la sede della Fabi di Lucca. A ribadire i motivi di tale iniziativa Luca della Pina segretario coordinatore Fabi Lucca e Massa Carrara.

Dalle assemblee svolte nella Regione, a cui hanno partecipato circa mille lavoratori, è emersa unanime la ferma volontà di porsi al fianco dei clienti che chiedono il rimborso integrale dell’investimento in diamanti. Il personale che ha operato con la clientela, lo ha fatto in piena buona fede, trasmettendo il contenuto della documentazione ricevuta dall’azienda.

Dopo quanto accaduto si chiede che la Banca rimborsi integralmente gli investimenti in diamanti, dietro il ritiro delle pietre o loro certificati, come stanno facendo altri importanti Gruppi bancari coinvolti in questa spiacevole vicenda salita agli onori e purtroppo alla ribalta delle cronache nazionali.

di Redazione