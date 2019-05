Lo Sporting Viareggio trionfa anche in Coppa Toscana e cala il triplete

Una vittoria voluta e cercata con il bomber bianconero che ha siglato il suo 11esimo gol in coppa e ha fatto reparto da solo ma anche una difesa ben concentrata con il portiere Barsuglia sugli scudi. Trionfo dunque per mister Meini, il suo vice Emanuele Triglia, il DG Paolo Bartolini e il presidentissimo Giuliano Tomei che in soli due anni hanno praticamente vinto tutto raggiungendo l’obbiettivo di andare in seconda categoria e mettendo in bacheca ancher Coppa Provinciale e Coppa Toscana.

di Guido Casotti - Roy Lepore