Torneo dei Quartieri: solidarieta’ campo da dieci anni

Parole toccanti e molto commoventi che hanno sensibilizzato i presenti quelle di Claudio Menichetti, Marco Piagentini (Il Mondo Che Vorrei), Stefano Pezzini (Il Sorriso di Elisa), Stefano Dinelli (FenomenAle l’associazione da poco nata per ricordare Alessandro Cecchi) e Emiliano Falorni (Pulce Scarburato), Andrea Strambi (consigliere comunale) e Leonardo Betti (presidente Uisp).

Gli organizzatori Mondocalcio Versilia, Uisp, Il Mondo Che Vorrei, hanno omaggiato le formazioni partecipanti con una piccolo riconoscimento di partecipazione.

Fra le novità presentate le due gare delle Vecchie Glorie prima dell’apertura e della finale, l’intermezzo musicale in alcune partite di Otello Zero e la sua band, l’istituzione del terzo tempo, la conferma del premio Giovanni Poletti al dirigente che si è contraddistinto durante lo svolgimento del torneo. Tutte le partite compresa la finalissima si giocheranno al campo Basalari (grazie all’interessamento del G.S. Croce Verde e della presidente Carla Vivoli) con inizio alle 21.15. Le dodici squadre partecipanti suddivise in 4 gironi (con le relative teste di serie Varignano, Pulce Scarburato, Darsena Per Simone, So.Ve.Co. Massarosa) dove le prime due accederanno ai quarti di finale. Questa la composizione dei gironi:

A) Varignano, ASD Campo Aviazione, Bayer Versilia.

B) Pulce Scarburato, M.B. Larini X Car, Antisquadra.

C) Darsena Per Simone, Terminetto, Torre del Lago Per Federico.

D) So.Ve.Co. Massarosa, Farneta, Croce Verde Il Discobolo.

di Redazione