Twirling Lucca protagonista a Torino; sesto posto di Rugiada Menconi

A Torino erano presenti circa 450 atlete ed atleti provenienti da ogni parte d’Italia che si sono affrontati in esercizi singoli, di coppia e di gruppo , secondo le specialità tipiche della disciplina.Il Twirling Lucca è riuscito anche quest’anno – unica squadra Toscana presente- a qualificarsi per la fase finale portando al PalaRuffini le atlete Rugiada Menconi, nella specialità freestyle e Asya Consani, Anna Maria Gennari, Barbara Puccetti, Carlotta Nieri e Gwenda Rossi nella specialità Team. Rugiada Menconi, già alla sua quarta partecipazione ai Campionati Nazionali, ha fornito una prova maiuscola sia al corpo libero che col bastone, raggiungendo un 6° posto assoluto di piena soddisfazione sia per la squadra che per la ginnasta che ha così dimostrato una consolidata maturità atletica. Le ragazze del team, tutte esordienti a livello di campionato nazionale, fatta eccezione per Asya Consani, già finalista lo scorso anno nella categoria “Cadetti”, non si sono lasciate intimorire dall’impegno e hanno dimostrato tenacia e concentrazione raggiungendo il 12° posto nella classifica finale, davanti a compagini ben più esperte e blasonate. Continua quindi la crescita di questa bella realtà lucchese che abbiamo imparato ad apprezzare in quanto espressione di una disciplina completa ed impegnativa e delle sue ragazze che, lontano dalle attenzioni del grande pubblico, da tempo regalano soddisfazioni alla nostra città.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it