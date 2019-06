Questo è stato il primo corso formativo di questo genere tenuto da un’Associazione di Volontariato in Toscana ed è stato realizzato per preparare ulteriori volontari al montaggio e smontaggio di questi moduli. Questi box per cani e gatti, sono importanti per chi, in una tendopoli, desidera tenere vicino a se i propri animali d’affezione così da non spostarli in un canile o lasciarli vicino alla casa non agibile.

di Redazione