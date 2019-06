Aperti i festeggiamenti per i 25 anni del Golf Club Garfagnana

Infatti, oggi, a confortare quella scelta ci sono i numeri del club. Quasi 300 gli iscritti di cui un centinaio ancor oggi soci attivi. L’impianto è collocato in località Bracci corti nel comune di Pieve Fosciana sul confine con quello San Romano Garfagnana; dispone di 6 buche e si estende per una superficie di circa otto ettari, dispone inoltre di un “butting green” che permette ai giocatori di esercitarsi e di allenarsi anche prima delle gare. In questi anni ha permesso a tante persone di avvicinarsi a questo sport tra cui Dino Dini socio fondatore e giocatore di buon livello. Dopo i saluti del presidente Pier Luigi Barsanti e del vice-presidente della Federazione Toscana Golf, Nicola Risaliti e quello degli amministratori locali tra cui il sindaco Francesco Angelini, ci sono state le premiazioni e a seguire un gustoso concerto con Piero Gaddi al Pianoforte e il grande Andrea Tofanelli alla tromba i quali hanno eseguito un programma davvero molto gustoso.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it