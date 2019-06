Celebrati i 245 anni della Guardia di Finanza

Particolare evidenza è stata posta ad operazioni come , ad esempio, quelle che hanno portato alla scoperta di 55 evasori totali sul territorio o quelle messe in campo per la lotta al falso e alla contraffazione, col sequestro di oltre 20.000 prodotti di pelle contraffatti. In tutto, gli uomini e le donne delle Fiamme Gialle, hanno denunciato 84 persone in merito a reati fiscali. Durante il corso del 2018 notevole risalto ha avuto la complessa indagine economico-finanziaria denominata Matrioska, sviluppata per lo più nel territorio della Versilia, al termine della quale è stata scoperta una maxi evasione di circa 17 milioni di euro.

Durante le operazioni condotte nel campo della lotta all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali sono stati sequestrati patrimoni per il recupero di imposte evase per quasi 1.800.000 euro e avanzate proposte di sequestro per quasi 9.700.000 euro.

Infine è stato ricordato l’impegno sul fronte dell’educazione alla legalità, con il progetto “Educazione alla Legalità Economica” sviluppato nelle scuole con la collaborazione del ministero dell’istruzione e il comando generale.

di Luigi Casentini casentini@noitv.it