Daniele Tomei (TC Lucca Vicopelago) campione toscano 4a categoria

Tomei ha ben figurato non solo in singolare, ma anche nel doppio dove con Roberto Bertagni anch’egli del T.C. Lucca e’ arrivato in finale. Domenica l’under 12 maschile a squadre si e’ aggiudicata la semifinale toscana battendo il TC Sinalunga e mercoledi 19 disputerà la finale contro il TC Giotto sui campi del TC Lucca Vicopelago. Bravi i ragazzi Leonardo Morrison, Gabriele Pierro, Matteo Romani e Gianmarco Matteoni. Continua il 1° torneo 3a cat BMW LUCAR con oltre 50 iscritti di cui 30 di 3a cat.: ad oggi siamo entrati nel tabellone finale ove i favoriti del pronostico sono: n.1 Cristiano Cerri, n.2 Edoardo Cocchella, n.3 Cristiano Cerri, n.4 Francesco Terzulli. Il torneo si concluderà domenica prossima.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it