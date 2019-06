Guerra alle sigarette in spiaggia: ma la Versilia è ancora ferma

Che oggi ha presentato una diffida alle Prefetture della Toscana in cui si chiede di ordinare alle amministrazioni comunali l’adozione di apposite ordinanze tese a stabilire divieti di fumo e di abbandono di prodotti da tabacco sulle spiagge di competenza. Se non saranno adottate misure urgenti, il Codacons denuncerà nei prossimi giorni i Comuni della regione per concorso in inquinamento e in danneggiamento aggravato del patrimonio naturale.

Se in diversi Comuni veneti e laziali le ordinanze sono già scattate, con sanzioni ai trasgressori fino a 500 euro, in Versilia siamo ancora fermi. Nessuno dei quattro Comuni costieri ha firmato ordinanze e nessuno sembra intenzionato a farlo di qui a breve. Resta per altro da capire come far rispettare eventualmento il divieto in spiaggia, vista la dimensione degli spazi. In attesa che le istituzioni locali si pronuncino, il tema sembra dividere i bagnanti.

di Redazione