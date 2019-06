I 30 anni di attività de La Mano Amica al Centro Anziani di S.Anna

Festeggia 30 anni di storia, migliaia di persone accompagnate e assistite e un anno di eventi a ingresso libero la cooperativa lucchese “La manoamica”. La cooperativa storicamente lavora in due aree: salute mentale/disabilità fisica e anziani/non autosufficienza, gestendo attualmente servizi sia sanitari sia sociali. A presentare il bilancio sociale 2018 il presidente, Luca Rinaldi, insieme alla vice Rita Taccola e ai due membri del CDA Lorenzo Antoni e Matteo Masini.

40 gli utenti nelle 4 strutture sanitarie per la salute mentale accreditate dalla Regione Toscana; 78 le persone negli altri 16 servizi residenziali tra case famiglie e “gruppi appartamento” a Lucca, Versilia, Garfagnana e Capannori; circa 200 nei 10 servizi tra diurni e domiciliari nella provincia di Lucca e anche a Pisa; 150 circa gli anziani assistiti, tra gli ospiti autosufficienti e non nelle strutture di Lucca e Capannori, e i destinatari di servizi domiciliari. Per un anno ci saranno mostre, concorsi ed eventi, un convegno di livello nazionale a ottobre e la chiusura il 10 dicembre con il musical “Mamma Mia The Show” al Teatro del Giglio.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it