Il Caffè della Versiliana ai nastri di partenza: ecco le novità

Da lunedì 1° luglio la rubrica di avvicinamento “Chiavi di lettura”, con la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi prima ospite. Da lunedì 8 l’apertura ufficiale del Caffè con Antonio Padellaro e il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano. Tanti gli pspiti già certi, come Vittorio Cecchi Gori, Giuseppe Cruciani, Gianfranco Vissani, Sveva Casati Modignani, Dacia Maraini, Barbara Alberti, Frank Matano, Salvo Sottile, Arrigo Sacchi. Gli Incontri sono in larga misura curati da Loft, la società di produzione eventi del Fatto Quotidiano, che porta in dote giornalisti di primissimo piano a condurre: Peter Gomez, Andrea Scanzi e lo stesso Padellaro. Alla Fondazione restano gli Incontri con i leader politici e gli spazi affidati a Fabrizio Diolaiuti e Claudio Sottili.

Già svelato il programma del cartellone di prosa, che vede la novità della formula “Un palco per due” che unisce cantanti e attori di fama nello stesso spettacolo. La 40esima edizione del Festival, oltre alla collaborazione organizzativa con il Fatto Quotidiano, lo Studio Martini e Fondazione Toscana Spettacolo, ritrova il sostegno diretto della Regione Toscana e di sponsor di caratura nazionale.

Festival a parte, si guarda anche alla decima Festa del Fatto Quodiano, a settembre: già confermata la partecipazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

di Redazione