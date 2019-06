Sfuma il sogno della finale per Tatiana Pieri al torneo ITF di Padova

La cronaca del match: parte forte la Caregaro che si porta rapidamente sul 4 a 1. Il gioco della 27enne valdostana mette in crisi Tatiana Pieri. Prova a cambiare tattica e a reagire la giocatrice del TC Lucca Vicopelago ma il primo set scivola via in poco più di mezz’ora con un eloquente 6-1 a favore della Caregaro. Adesso bisognerebbe costruire e inventarsi un’altra partita. Subito break ancora della Caregaro in avvio di secondo set che tuttavia pare più equilibrato. Tatiana si porta anche sul 4 a 2 e poi rintuzza il tentativo di rimonta della rivale chiudendo sul 6 a 4. Si va al terzo e decisivo set: in palio la finale. L’andamento è quello iniziale con la Caregaro che prende il largo e si aggiudica set (6-1) e partita.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it