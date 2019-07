Balneazione ancora vietata: ore decisive per la revoca

Slitta di un giorno dunque la revoca dei divieti, inizialmente attesa per la giornata di venerdì. Parte del weekend sarà pertanto funestato dallo stop ai bagni, che interessa circa 70 stabilimenti balneari, quasi 4 km di costa: la riviera di ponente di Viareggio (dal molo alla Fossa dell’Abate), la parte sud di Lido di Camaiore e il tratto di spiaggia a sud del Fiumetto a Marina di Pietrasanta. Tuffi vietati non solo in Versilia ma anche al Cinquale, Marina di Massa e Marina di Carrara.

Da quanto appreso, gli sforamenti sono dovuti alle violente precipitazioni di domenica e lunedì che hanno messo in difficoltà i sistemi di depurazione, gonfiando i fiumi e le foci.

Intanto prosegue la polemica politica. La Capogruppo della Lega in Consiglio regionale Elisa Montemagni punta il dito su Gaia e chiede ai Comuni di “valutare azioni legali verso il soggetto responsabile della gestione del servizio idrico”.

di Redazione