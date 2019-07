Copertura della Cittadella: entro fine anno il prototipo

Lo ha annunciato la Presidente della Fondazione Carnevale Marialina Marcucci ospite di uno degli incontri di Teatro Estate nella Pineta di Ponente a Viareggio.

Un progetto di copertura della Cittadella del Carnevale di Viareggio che un pool di imprese della nautica sta portando avanti con la partecipazione, come capofila, di uno studio di architettura che ha realizzato opere pubbliche e private in tutto il mondo tra cui, per citare soltanto le più famose in Toscana, le Cantine Antinori nello straordinario contesto vinicolo-collinare del Chianti e la riqualificazione del Mercato Centrale di San Lorenzo a Firenze.

di Redazione