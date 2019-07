Il ciclismo torna a Massa Macinaia grazie al talento di Cipollini Jr

La gara organizzata dalla Unione Ciclistica Lucchese del presidente Ernesto Bianchi e che avra’ nelle vesti di direttore di corsa Stefano Bendinelli assieme ad Antonio Ghilardi si svolgera’ al mattino con partenza alle 9,30 per quanto riguarda la categoria Esordienti del primo anno ed alle ore 11,00 per quanto riguarda il secondo anno. Si assegneranno le maglie di Campione Provinciale, che al termine il presidente del Comitato provinciale della FCI, Gianfranco Battaglia, fara’ vestire al primo corridore lucchese giunto al traguardo. Saranno oltre 200 complessivamente i ciclisti al via provenienti oltre che dalla Toscana anche dall’Umbria, dalla Lombardia e persino dalla Puglia, Quindi si profila un vero successo di partecipazione per Massa Macinaia che era dai tempi del circuito degli assi, riservato ai professionisti, che non proponeva una gara ciclistica. Le operazioni preliminari si svolgeranno presso la norcineria Giometti davanti alla cui sede ci sara’ anche l’arrivo. Grande soddisfazione per gli organizzatori nel vedere una gara alla prima edizione con un numero cosi’ elevato di corridori e con la presenza di Edoardo Cipollini (nella foto) che coi suoi brillanti risultati è il vero l’artefice del ritorno di tanto ritrovato entusiasmo per il ciclismo a Massa Macinaia.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it