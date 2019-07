Molto bene anche Alice Serafini, Gaia Bargi, Anna Quilici ed Eleonora Conforti che pur essendo alle prime esperienze si sono confrontati con avversari di altissimo livello. Infine una nota particolare per Flavio Notari e Sofia Paoli assenti in Friuli ma veri pilastri del Roller Lucca. Fiore all’occhiello della squadra lucchese la convocazione di Elisa Paoli, 18 anni, per i campionati del mondo juniores che si svolgeranno a Barcellona.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it