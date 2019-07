Gorfigliano nella cronaca, anni ’60 e ’70

Amilcare Paladini, fortemente attaccato al suo paese e alla sua gente, ha raccontato attraverso numerosi articoli le persone e gli eventi della sua comunità e, con pazienza certosina, li ha collezionati. Nel libro sono riportati gli articoli più significativi di questa raccolta, riferiti agli anni ’60 e ’70, che trattano di economia, politica, costume, sport, dando uno spaccato del paese di Gorfigliano in quegli anni.

Il libro non mancherà di suscitare ricordi, emozioni e sensazioni soprattutto in quanti hanno vissuto questi eventi, non solo a Gorfigliano, ma anche nel resto della Garfagnana. La presentazione vedrà l’intervento del sindaco Nicola Poli e del prof. Oscar Guidi che ha svolto importanti ricerche e pubblicazione sulla Garfagnana degli anni del dopoguerra.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it