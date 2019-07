Il rally di San Marino chiama, Andreucci risponde. E nel 2020…

Paolo Andreucci è pronto e motivato. Sabato l’undici volte campione italiano sarà infatti al via e in lzza per un posto al sole al 47° rally di San Marino, terza prova del CIRT. Il popolare Ucci avrà al suo fianco Rudy Briani e guiderà una Peugeot 208 T16 R5 griffata coi colori giallorossi della MM Motorsport. Andreucci riparte dal terzo posto di circa due mesi fa all’Adriatico e punta a recuperare terreno in classifica vista la sua assenza al Rally d’Italia-Sardegna. Un 2019 particolare per un grande campione abituato ad essere protagonista ma che sta vivendo tutto ciò con assoluta serenità. Undici titoli italiani nel carniere, nessuno prima di lui e chissà se qualcuno riuscirà mai a batterlo, ma ancora tanta voglia di correre. E non per onore di firma. A 54 anni suonati la leggenda di Paolo Andreucci non è detto che sia finita qui. Il San Marino prevede 10 PS tutte da sciropparsi nella giornata di sabato. Scandola, il corso Consanì, Dalmazzini (con alle note il lucchese Ciucci) e Marchioro paiono gli interlocutori più temibili nella caccia al podio e magari, chissà, anche alla vittoria all’ombra del Titano.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it